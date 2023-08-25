В Подмосковье стартует детский авиасалон ДАКС-2023

Во «Дворце культуры» Жуковского в субботу состоится Детский авиационно-космический салон «ДАКС-2023». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Посетителей ждут экспозиции авиационной техники, викторины и мастер-классы, конкурсы и летная программа, музыкальные выступления и концерт. У главного входа в ДК разместят экраны, на которых будет идти трансляция всех мероприятий.

Сотрудники ЦМИТЖуковский (Центр молодежного инновационного творчества) познакомят гостей с дронами и IT-решениями, которые используются в беспилотниках. При этом можно будет полетать на симуляторах.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках строится школа на две тысячи мест.