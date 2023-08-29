Подмосковный спортсмен завоевал медаль первенства мира по тхэквондо

Андрей Гулида из Балашихи с наградой вернулся с первенства мира по тхэквондо ИТФ, которое состоялось в Казахстане.

В условиях большой конкуренции подмосковный боец выиграл бронзу в юниорском разряде. Тренируется Андрей в спортивном клубе «Прайм» у Никиты Масалкова.

Как рассказал спортсмен, он очень рад медали мирового первенства. Турнир стал для него отличным опытом, который обязательно пригодится в будущем. Новый сезон начинаем с новыми силами и эмоциями, подчеркнул Андрей Гулида.

Добавим, российские спортсмены на турнире представляли страну под своим флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве введен в строй новый детский сад.