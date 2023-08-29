В подмосковном Королеве введен в строй новый детский сад

В новое дошкольное учреждение на улице Академика Легостаева в Королеве скоро пойдут 250 ребятишек.

Работы по строительству и благоустройству территории полностью завершены. В трехэтажном здании расположили кабинеты, колясочную, медицинский блок, столовую, просторные залы для занятий музыкой и физкультурой. Отлично оборудована и территория, где есть игровые площадки на любой вкус, много горок и качелей. Специальные навесы защитят от солнца и дождя.

Добавим, что по соседству построена школа. Оба образовательных учреждения возвели в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов.