Подмосковный театр «Русский балет» совершит гастрольный тур в Санкт-Петербург

Зрители увидят на сцене Михайловского театра самые лучшие и любимые классические постановки «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Эти спектакли уже десятки лет украшают репертуар творческого коллектива и пользуются неизменных успехом у публики.

Аншлаг постановкам подмосковного театра будет обеспечен и на этот раз, ведь танцевать ведущие партии будут Анна Щербакова, Дмитрий Котермин, Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев и другие звезды.

Театр «Русский балет» создан в 1981 году. Его бессменным руководителем является Вячеслав Гордеев. Артисты объездили с гастролями весь мир, постановки отмечены наградами престижных фестивалей и конкурсов.

Ранее в Подмосковье проходит выставка антинацистских плакатов.