Подмосковный теннисист сотворил сенсацию на турнире «Большого шлема» в Уимблдоне

На кортах Уимблдона произошло знаковое событие. Вопреки прогнозам специалистов до четвертьфинала дошел 25-летний Роман Сафиуллин из Подольска.

Для того чтобы сотворить сенсацию, Роману (92-й номер рейтинга АТР) потребовалось в четырех сетах взять верх над канадцем Денисом Шаповаловым (29) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Следующим соперником подольчанина стал опытный итальянец Янник Синнер, занимающий восьмое место в рейтинг-листе. Сафиуллин уступил в упорной борьбе (4:6, 6:3, 2:6, 2:6), но все равно заслужил большой похвалы за достигнутый результат. Теперь он поднимется в теннисной иерархии намного выше. ⁣

Как сообщили в пресс-службе Подольска, первые уроки мастерства Роману дал его отец Ришат. Затем был продолжительный период работы в подольской спортивной школе с профессиональным тренером Виктором Келишевым. В юношеском возрасте Сафиуллин побеждал на Открытых первенствах Австралии и США.

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