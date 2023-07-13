Жители Солнечногорска присоединятся к подмосковной акции «Ночь в парке»

Второй год подряд солнечногорцы собираются провести акцию «Ночь в парке». Программа подготовлена интересная и насыщенная.

Будет задействовано несколько площадок, каждый участник проекта выберет занятие по душе. Можно послушать лекторов, поэтов, посмотреть дефиле модниц, поучиться зумбе, йоге, посетить выставки местных живописцев. Те, кто настроен на экстрим, может испытать его в ходе катания по озеру на сапборде.

Всего в Московской области в рамках акции будет задействовано 50 парков.

Ранее сообщалось, что подмосковная участница битвы под Прохоровкой посетила место сражения.