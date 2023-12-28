Подмосковный тренер готовит индийского спортсмена к отбору на Олимпийские игры-2024

Тренирует 22-летнего спортсмена наставник электростальской СШОР по единоборствам и руководитель спортклуба «Витязь» Руслан Варисов. По его словам, совместная работа ведется по линии БРИКС. В прошлом году Ишаан получил первый опыт совместных сборов с российскими дзюдоистами. На этот раз подготовка ведется уже серьезнее и интенсивнее. Недавно Варисов и Каноджиа побывали в тренировочных лагерях в Екатеринбурге и Химках, где провели много спаррингов с сильными борцами.

«Скоро выезжаем на очередной сбор в Туапсе. Ишаан очень старается, и я надеюсь, что на турнирах в Индии он отберется в национальную олимпийскую сборную. Это стало бы нашей общей победой», — отмечает наставник.