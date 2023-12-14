Подмосковный волейбольный клуб провел урок для малышей в детском саду

Для ребят устроили экскурсию по Волейбольному центру Московской области, они узнали о больших традициях в Одинцове «летающего мяча», посетили тренировку женской команды мастеров российской Суперлиги «Заречье-Одинцово». Игроки молодежной команды Юлия Захарова, Анастасия Кострова, Анастасия Волкова, Анжелика Каримова и Лия Векуа провели для малышей открытую тренировку.

Достигнута договоренность, что «Заречье-Одинцово» совершит ответный визит в детский сад.