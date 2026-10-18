Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

«Молнии» уступали в счете 0:2, но команду вернул в игру дубль Никиты Кучерова. Российский форвард забросил две шайбы с интервалом в пять минут. Кучеров был признан первой звездой матча. В восьми матчах сезона на счету нападающего 10 (3+7) очков.

«Тампа» одержала шестую победу в восьми матчах. С 12 очками «Молнии» занимают четвертое место в Восточной конференции. «Ванкувер» набрал лишь пять баллов в 10 играх.

Ранее сообщалось, что канадский защитник ЦСКА Джереми Рой получил российское гражданство.