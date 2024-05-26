Подмосковный Звездный городок отметил свое 60-летие

Закрытое административно-территориальное образование Звездный городок отпраздновал свое шестидесятилетие. На протяжении всего дня жители и гости могли насладиться выступлениями творческих коллективов Дома космонавтов, принять участие в мастер-классах, а также посетить фотозоны, аттракционы.

«Современные достижения Звездного городка, которые стали возможными благодаря вниманию наших выдающихся деятелей космической отрасли, всех жителей городка, были бы невозможны без новых успехов Центра подготовки космонавтов и Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, — выступил глава округа Евгений Баришевский.

Он поблагодарил ветеранов педагогического труда, культурной сферы, здравоохранения, правопорядка, безопасности и инженерно-технического ремесла, а также пожелал каждому счастья, благополучия, мира, процветания и, конечно же, космической удачи.

От Госкорпорации поздравил жителей Звездного городка директор Центра взаимодействия с органами государственной власти и работы с регионами Госкорпорации Алексей Халиулин. Роскосмосом высоко отмечены значительные успехи в благоустройстве городского округа, нравственно-патриотическом воспитании молодежи, а также прославление жителями нелёгкого труда летчиков-космонавтов, помощь участникам.

В День города жители и гости от мала до велика собрались у Дома космонавтов. В заключение праздника для жителей выступили Народный артист РФ Александр Маршал и группа «АГАТА КРИСТИ».