Подмосковным долголетам понравился петанк

В Солнечногорске участники областного проекта «Активное долголетие» увлеклись игрой в петанк. Тренировки и матчи проходят под руководством инструктора.

Светлана Диамидова открыла для себя петанк в 78 лет. До этого она свободное время проводила в бассейне, занималась скандинавской ходьбой. По ее словам, в петанк играет всего месяц и очень довольна. Занятия проходят на свежем воздухе, в теплой атмосфере среди единомышленников.

Как отмечает тренер Александр Афанасьев, солнечногорская команда долголетов уже выступила в одном турнире и с нетерпением ждет нового состязания.

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