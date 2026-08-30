Подольск стал лидером по трудоустройству подростков среди городов Подмосковья

Подольск стал абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области по трудоустройству подростков в летний период. С начала каникул через местный Кадровый центр работу получили 1 344 юных жителя — это каждый десятый из всех трудоустроенных по региону. Всего в Подмосковье на летних вакансиях заняты 15 349 подростков.

Летняя занятость школьников в Подмосковье показала рекордные цифры, и главный вклад внес Подольск. Кадровый центр округа трудоустроил 1 344 подростка — это лучший показатель в регионе. В масштабах области на каникулах работали 15 349 ребят, и каждый десятый из них оказался жителем Подольска.

Для подростков такие подработки — не просто способ заработать карманные деньги. Это первый опыт работы с графиком, обязанностями и коллективом, возможность лучше понять свои интересы и навыки перед новым учебным годом.

Кадровый центр Подмосковья сопровождает юных соискателей на всех этапах: подбирает вакансии, консультирует по документам, помогает с выходом на работу. Обратиться за поддержкой могут как сами подростки, так и их родители. В следующем сезоне власти планируют расширить программу, чтобы еще больше школьников могли попробовать себя в деле.