Подольские спортсменки успешно выступили на подмосковном турнире по художественной гимнастике

Вместе с хозяевами соревнования спор за награды вели команды из столичных спортивных школ, Подольска и других муниципальных образований. Отличной оценки заслужило выступление воспитанников подольской спортшколы «Весна». Ангелина Ашарина, Милана Трошина и Александра Толстякова вернулись домой с золотыми медалями. Их подруги по команде Фируза Махмудова и Дарья Садовская удостоились серебра, а Мария Гелюс и Арина Мельникова — бронзы. Успех спортсменов разделяет с ними тренер Гаяне Петоян.