Подольские теннисисты блестяще выступили на открытом первенстве

В ДК «Октябрь» Подольска прошел турнир по настольному теннису среди талантливых юношей и девушек до 16 лет, собравший 69 участников из Подольска, столицы и окрестных городов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация городского округа.

Состязания показали высокий уровень подготовки и дух соперничества среди молодых спортсменов.

«Мне 10 лет, и из них 3 года я занимаюсь настольным теннисом. Уже не первый раз участвую в соревнованиях. Моя цель — расти, тренироваться еще больше и, конечно, побеждать, представляя свой округ», — указал участник турнира Егор Захаров.

В личном зачете юношей бронзу завоевал Георгий Шаульский. На соревнованиях среди девушек успехи также стали заметными: Василиса Шаульская заняла второе место, а Анна Шумилина — третье. У юношей в парных играх золотая медаль досталась тандему Андрея Шумилина и Алексея Смирнова. Серебро у Георгия Шаульского с Саввой Рогатневым. В парном турнире среди девушек третье место заняли Анна Шумилина и Анастасия Головинская. Турнир стал отличной возможностью для молодых теннисистов проявить себя и укрепить свои спортивные навыки.

Ранее сообщалось, что в Подольске в местном родильном доме была открыта школа для отцов. Занятия для будущих пап проводит акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич. Они будут проходить дважды в месяц.