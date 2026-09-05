Авторитет «Сова» и след в Подмосковье: следователи вернулись к серии убийств спустя 40 лет

В Тамбовской области спустя более 40 лет возобновлено расследование одного из самых дерзких преступлений советской эпохи — расстрела пяти инкассаторов, которые везли зарплату работникам совхоза. Новый поворот делу придали таинственные записки, неожиданно появившиеся на надгробиях жертв на сельском кладбище. РЕН ТВ удалось получить уникальные документы и поговорить со следователями, которые вели это дело еще в 1980-х.

Кровавое утро 10 мая 1984 года

В тот день из Мичуринска в совхоз «Глазковский» выехал ГАЗ-69 с деньгами — почти 50 тыс. рублей на зарплату рабочим. До села машина не доехала. Ее нашли в лесополосе в трех километрах от пункта назначения. В салоне и кузове — пять тел: парторг Петр Щекочихин, кассир Клавдия Мосолова, финансист Татьяна Фролова, бухгалтер Галина Милкина и главный инженер Евгений Тарабцев. Все расстреляны, деньги похищены.

Как искали преступников

Следствие допросило более тысячи свидетелей, включая почти всех жителей Глазка. Дактилоскопировали 90 тыс. граждан — по отпечаткам, оставленным на месте преступления. Делом занимались лучшие сыщики области и Москвы. Однако тогда убийц не нашли.

Записки на кладбище

Спустя десятилетия на могилах жертв односельчане обнаружили таинственные послания. Автор писал, что не мог унести тайну с собой. Записки исчезли через несколько дней. В тот же день умер Семен Сорокин — участковый, который в 1984 году проходил по делу подозреваемым. Однако следствие восстановило его передвижения по минутам и доказало непричастность.

Новые подозреваемые

В записках упоминались братья Поповы — Иван и Василий. Родственники убитых и односельчане эту версию называют абсурдной: братья не были связаны с криминалом. Иван умер шесть лет назад, Василий живет в Пензенской области и отвергает обвинения.

Почему дело застопорилось

Главный подозреваемый — криминальный авторитет по прозвищу «Сова», чья банда орудовала в Подмосковье. В 1984 году он не был судим, его отпечатки не числились в картотеке. Когда в 1990-х он сел, следы появились в базе, но по неизвестной причине их не идентифицировали.

Версия с мотоциклом и переодетыми милиционерами

Следователи установили, что убийцы, переодетые в милицейскую форму, поджидали инкассаторов на перекрестке. Водитель остановился, приняв их за сотрудников ГАИ. Ключевым элементом стал мотоцикл ИЖ-56, который взял у знакомого сотрудник гаража совхоза — один из немногих, кто знал о замене машины в последний момент.

Следствие возобновлено

Старший помощник руководителя СУ СК по Тамбовской области Елена Карсна подтвердила: предварительное следствие по делу об убийстве пяти человек в мае 1984 года возобновлено. Проверяется оперативная информация о причастности конкретных лиц. Пока это лишь новая нить в легенде, которую в Глазке будут обсуждать еще не один десяток лет.