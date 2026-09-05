Зеленский вслед за Путиным пообещал приостановить атаки

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении ударов по Москве до начала следующей недели. Решение, как поясняется в его заявлении, принято по итогам консультаций с американской стороной и должно стать зеркальным ответом на аналогичный шаг Москвы в отношении Киева.

Владимир Зеленский в своем обращении в соцсетях сообщил, что Украина до понедельника не будет наносить удары по Москве. По его словам, такое решение принято после переговоров с представителями США. Кто именно выступал собеседником с американской стороны, в сообщении не уточняется, однако эксперты связывают этот шаг с визитом в Москву спецпосланников Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Зеленский выразил надежду, что Россия ответит взаимностью и также воздержится от атак на Киев. Накануне он уже давал гарантии безопасности для американских дипломатов при условии, что российская сторона примет аналогичные обязательства.

Ранее, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить удары по украинской столице на трое суток. Это решение в Кремле объяснили необходимостью обеспечить безопасные условия для работы американской делегации в регионе.