«Несут целыми корзинами»: биолог назвал лучшие грибные места Подмосковья в сентябре

Лето закончилось, но грибной сезон в Подмосковье только набирает обороты. В начале сентября, по словам биолога и заядлого грибника Дмитрия Сафонова, в лесах региона настоящее раздолье — особенно много опят, белых, подберезовиков и лисичек. Эксперт рассказал MSK1.RU , где искать самые урожайные места и как не ошибиться со съедобными грибами.

Сезон в самом разгаре

Дмитрий Сафонов, биолог и страстный любитель тихой охоты, признается: бывает в лесу почти каждый день. По его словам, сейчас грибники возвращаются с полными корзинами.

«Я практически каждый день бываю в лесу. Целыми корзинами несут, сезон в самом разгаре. Главный осенний гриб — это опенок, который в первых числах сентября выходит на пик, сейчас его собирают в очень больших количествах», — отметил биолог.

Опята стоит искать на пнях, поваленных стволах и у оснований старых берез или осин — чаще всего в смешанных лесах. Продолжается и сезон белых грибов: их стоит искать в сосновых борах и на опушках, где у них симбиоз с дубом и березой. Подберезовики и подосиновики — на втором месте по популярности, они встречаются в лиственных и смешанных лесах. В более влажных местах — в ельниках и березняках — можно найти лисички, а также сыроежки, волнушки и грузди.

Куда ехать

Грибы есть практически во всех направлениях. Самыми урожайными, по оценке биолога, остаются южное — Серпухов, Чехов, Подольск — и юго-западное, в районе Калужского и Киевского шоссе. Сафонов называет конкретные ориентиры: станции Шарапова Охота, Авангард, Зосимова Пустынь, Мачехино, Рассудово. Там хорошие смешанные леса, много лисичек и благородных грибов.

На западе стоит обратить внимание на Можайское, Рижское и Минское шоссе — Рузский и Можайский округа, станции Кубинка и Чапаевка. Это лучшие места для белых и подосиновиков. На востоке абсолютный лидер — Егорьевск, а также Орехово-Зуево и станция Куровская по Казанскому и Горьковскому направлениям: там много опят, подберезовиков и лисичек.

Правила безопасности

Биолог напоминает: не стоит собирать грибы ближе 50–100 метров от крупных трасс и промышленных зон — они накапливают тяжелые металлы. Червивые и перезревшие лучше оставить в лесу. Особое внимание — опятам: у них есть ядовитые двойники, ложные опята. Отличить их можно по кольцу на ножке и цвету пластинок: у съедобных они светлые, у ложных — желто-зеленые. А после сбора, предупреждает Сафонов, грибы нужно перебрать и термически обработать в тот же день.