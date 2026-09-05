Тишина, покой и никакого теста: целый свод запретов действует в Евтихиев день 6 сентября
Tula.mk.ru: в день мученика Евтихия 6 сентября запрещено брать нож и печь хлеб
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В народном календаре 6 сентября — день строгих запретов, напоминает Tula.MK.RU. Православная церковь чтит память священномученика Евтихия, а в крестьянской традиции этот праздник получил название Евтихий Тихий. С ним связано множество поверий: от запрета смотреть на рассвет до отказа от ножей, теста и новых начинаний.
Кто такой Евтихий и почему день назвали «Тихим»
Священномученик Евтихий жил на рубеже I–II веков, был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Он проповедовал христианство в языческих землях, претерпел мучения, но остался кротким и спокойным. На Руси его прозвали Тихим — отсюда и главное правило дня: проводить его в тишине, без шума и суеты.
Что категорически нельзя делать
Крестьяне старались в этот день без нужды не выходить из дома. Полный список запретов включает:
- смотреть на восход солнца — считалось, что первый луч может вызвать слепоту;
- идти в лес одному — нечисть в этот день особо опасна;
- шуметь, громко смеяться и веселиться — это могло обернуться бедой;
- браться за ножи, топоры, ножницы — порез сулил несчастье;
- замешивать тесто и печь хлеб — он не поднимется, а осень пройдет в проблемах;
- начинать новые дела, переезжать, делать крупные покупки;
- ссориться и сплетничать — конфликт мог затянуться на год;
- стричь волосы и ногти — вместе с ними якобы обрезается удача;
- ходить против ветра — он мог «выдуть» здоровье и везение;
- ходить в грязной одежде и принимать подарки от малознакомых людей.
Что можно и нужно делать
День требовал не бездействия, а покоя:
- соблюдать тишину и размеренность;
- заниматься обычными домашними делами — без суеты;
- устраивать вечерние посиделки и прясть — пряжа считалась особенно крепкой;
- завершать уборку яровых культур;
- молиться и ставить свечи у Петровской иконы Божией Матери;
- проводить время с семьей без споров.
Народные приметы погоды
Наши предки по погоде 6 сентября предсказывали осень и зиму:
- тихая заря — к теплой осени;
- дождь — к сухой осени и богатому урожаю;
- сильный ветер — к ненастью и бедам;
- много желудей на дубе — к морозной зиме;
- синицы громко кричат — к шторму;
- красное небо — к ветру;
- птицы низко летают — к дождю;
- пчелы рано летят за медом — к теплому дню;
- пауки плетут паутину — к сухой и безветренной погоде.
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