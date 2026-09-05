Тишина, покой и никакого теста: целый свод запретов действует в Евтихиев день 6 сентября

Tula.mk.ru: в день мученика Евтихия 6 сентября запрещено брать нож и печь хлеб

Общество

Фото: [istockphoto.com/ru/AscentXmedia]

В народном календаре 6 сентября — день строгих запретов, напоминает Tula.MK.RU. Православная церковь чтит память священномученика Евтихия, а в крестьянской традиции этот праздник получил название Евтихий Тихий. С ним связано множество поверий: от запрета смотреть на рассвет до отказа от ножей, теста и новых начинаний.

Кто такой Евтихий и почему день назвали «Тихим»

Священномученик Евтихий жил на рубеже I–II веков, был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Он проповедовал христианство в языческих землях, претерпел мучения, но остался кротким и спокойным. На Руси его прозвали Тихим — отсюда и главное правило дня: проводить его в тишине, без шума и суеты.

Что категорически нельзя делать

Крестьяне старались в этот день без нужды не выходить из дома. Полный список запретов включает:

  • смотреть на восход солнца — считалось, что первый луч может вызвать слепоту;
  • идти в лес одному — нечисть в этот день особо опасна;
  • шуметь, громко смеяться и веселиться — это могло обернуться бедой;
  • браться за ножи, топоры, ножницы — порез сулил несчастье;
  • замешивать тесто и печь хлеб — он не поднимется, а осень пройдет в проблемах;
  • начинать новые дела, переезжать, делать крупные покупки;
  • ссориться и сплетничать — конфликт мог затянуться на год;
  • стричь волосы и ногти — вместе с ними якобы обрезается удача;
  • ходить против ветра — он мог «выдуть» здоровье и везение;
  • ходить в грязной одежде и принимать подарки от малознакомых людей.

Что можно и нужно делать

День требовал не бездействия, а покоя:

  • соблюдать тишину и размеренность;
  • заниматься обычными домашними делами — без суеты;
  • устраивать вечерние посиделки и прясть — пряжа считалась особенно крепкой;
  • завершать уборку яровых культур;
  • молиться и ставить свечи у Петровской иконы Божией Матери;
  • проводить время с семьей без споров.

Народные приметы погоды

Наши предки по погоде 6 сентября предсказывали осень и зиму:

  • тихая заря — к теплой осени;
  • дождь — к сухой осени и богатому урожаю;
  • сильный ветер — к ненастью и бедам;
  • много желудей на дубе — к морозной зиме;
  • синицы громко кричат — к шторму;
  • красное небо — к ветру;
  • птицы низко летают — к дождю;
  • пчелы рано летят за медом — к теплому дню;
  • пауки плетут паутину — к сухой и безветренной погоде.

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