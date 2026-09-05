Тишина, покой и никакого теста: целый свод запретов действует в Евтихиев день 6 сентября

В народном календаре 6 сентября — день строгих запретов, напоминает Tula.MK.RU . Православная церковь чтит память священномученика Евтихия, а в крестьянской традиции этот праздник получил название Евтихий Тихий. С ним связано множество поверий: от запрета смотреть на рассвет до отказа от ножей, теста и новых начинаний.

Кто такой Евтихий и почему день назвали «Тихим»

Священномученик Евтихий жил на рубеже I–II веков, был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Он проповедовал христианство в языческих землях, претерпел мучения, но остался кротким и спокойным. На Руси его прозвали Тихим — отсюда и главное правило дня: проводить его в тишине, без шума и суеты.

Что категорически нельзя делать

Крестьяне старались в этот день без нужды не выходить из дома. Полный список запретов включает:

смотреть на восход солнца — считалось, что первый луч может вызвать слепоту;

идти в лес одному — нечисть в этот день особо опасна;

шуметь, громко смеяться и веселиться — это могло обернуться бедой;

браться за ножи, топоры, ножницы — порез сулил несчастье;

замешивать тесто и печь хлеб — он не поднимется, а осень пройдет в проблемах;

начинать новые дела, переезжать, делать крупные покупки;

ссориться и сплетничать — конфликт мог затянуться на год;

стричь волосы и ногти — вместе с ними якобы обрезается удача;

ходить против ветра — он мог «выдуть» здоровье и везение;

ходить в грязной одежде и принимать подарки от малознакомых людей.

Что можно и нужно делать

День требовал не бездействия, а покоя:

соблюдать тишину и размеренность;

заниматься обычными домашними делами — без суеты;

устраивать вечерние посиделки и прясть — пряжа считалась особенно крепкой;

завершать уборку яровых культур;

молиться и ставить свечи у Петровской иконы Божией Матери;

проводить время с семьей без споров.

Народные приметы погоды

Наши предки по погоде 6 сентября предсказывали осень и зиму:

тихая заря — к теплой осени;

дождь — к сухой осени и богатому урожаю;

сильный ветер — к ненастью и бедам;

много желудей на дубе — к морозной зиме;

синицы громко кричат — к шторму;

красное небо — к ветру;

птицы низко летают — к дождю;

пчелы рано летят за медом — к теплому дню;

пауки плетут паутину — к сухой и безветренной погоде.

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