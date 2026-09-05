Натальин день 8 сентября: приметы, традиции и что нельзя делать

8 сентября православная церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию. В народном календаре этот день получил название Натальин день или Наталья-овсяница — в честь начала осенних работ в овсяном поле. С этим днем связано множество традиций, примет и запретов, которые передавались из поколения в поколение. Об этом пишет ИА Ель.

На Руси 8 сентября было днем, когда хлеборобы выходили в поля, чтобы заняться овсом. Отсюда и второе название праздника — овсяница. Считалось, что в этот день обязательно нужно съесть хотя бы одно блюдо из толокна — это гарантировало богатый урожай овса в следующем году.

Особое место в этот день отводилось молитвам. Наши предки шли в храм и обращались к святой Наталии с просьбами о семейном благополучии — о супружеской любви, понимании между родственниками и мире в доме. День считался благоприятным для укрепления родственных связей.

Существовала и еще одна добрая традиция: сорвать ветку рябины, поставить её дома и регулярно менять. Рябина в избе, по поверьям, привлекала финансовую удачу и гармонию, а также помогала настроиться на помощь ближним. Считалось, что таким образом дом получает защиту от невзгод.

При этом существовали и строгие запреты. На Натальин день категорически не рекомендовалось предаваться унынию, жаловаться на судьбу или ходить с плохим настроением. Также под запретом были лень, безделье и ссоры с родными. Нарушившего эти правила, согласно народным верованиям, могли обойти беды и неудачи.