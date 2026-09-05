Россиянка умерла после лечения гормональными препаратами в клинике

В Саранске Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело после смерти пациентки частной клиники. Женщина скончалась от сепсиса, развившегося на фоне инъекций гормонального препарата, передает MK.RU со ссылкой на Baza.

Пациентка обратилась к ревматологу с жалобами на боли в суставах. Несмотря на наличие сахарного диабета 1-го типа, врач назначила курс гормональных инъекций. По словам супруга погибшей, процедуры выполнялись с нарушениями: без медицинских перчаток и с многократным использованием одной иглы. Вскоре из мест уколов начала выделяться жидкость, развился некроз тканей.

Муж предупредил врача об ухудшении состояния, однако медик рекомендовала лишь обрабатывать раны антисептиком. Через четыре дня пациентку госпитализировали с обширным некрозом, флегмоной и сепсисом. Операция не помогла — женщина скончалась.

Изначально СК расследовал дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и оказании небезопасных услуг, однако после смерти пациентки его переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности». Клиника до летального исхода предложила супругам мировое соглашение и выплатила компенсацию. Расследование продолжается.