«Подонки»: Тарасова прокляла CAS после отстранения Валиевой

В понедельник, 29 января, на вечерней тренировке Валиевой озвучили итоговое решение CAS: отстранить спортсменку от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начала действовать с 25 декабря 20221 года.

По данному решению фигуристку лишат нескольких золотых медалей, взятых ей на чемпионате России в 2022 году, чемпионате Европы в том же году и командного золота Игр в Пекине. Вернуться к соревнованиям Валиевой позволят только в 2026 году.

Решение международного спортивного арбитража в очень эмоциональной манере прокомментировала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. По ее словам, CAS поступил так из ненависти к России.

«Подонки и сволочи. Будь они прокляты. Смолоду встречаться с такой несправедливостью не пожелаю никому», — цитируют Тарасову СМИ.

В Кремле также отреагировали на произошедшее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение CAS по Валиевой «политизированным».