Спортивный суд дисквалифицировал Валиеву и лишил ее золотых медалей

Эта история началась 25 декабря 2021 года, когда Валиева сдала пробу в день произвольной программы чемпионата России. Проба оказалась положительной, о чем стало известно только 8 февраля 2022, когда завершился командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Валиева вошла в состав сборной России, одержавшей победу. Из-за затянувшихся разбирательств результаты командного зачета в Пекине до сих пор не были утверждены.

В понедельник, 29 января, на вечерней тренировке Валиевой озвучили итоговое решение CAS: отстранить спортсменку от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация начала действовать с 25 декабря 20221 года.

По данному решению фигуристку лишат нескольких золотых медалей, взятых ей на чемпионате России в 2022 году, чемпионате Европы в том же году и командного золота Игр в Пекине. Вернуться к соревнованиям Валиевой позволят только в 2026 году.

Фото: [ телеграм Kamila Valieva ]

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что нельзя быть уверенным в политических мотивах данного решения суда. По его словам, аргументы защиты Валиевой были убедительны, ведь на момент взятия пробы фигуристка была несовершеннолетней, ей было всего 15 лет. По антидопинговому кодексу она считалась защищенным лицом, не обязанным объяснять, как вещество попало в ее организм.

Теперь у Камилы Валиевой есть лишь одна возможность добиться иного решения: оспорить решение CAS в верховном суде Швейцарии. Случаи, когда решения суда первой инстанции отменяли и спортсменов допускали к соревнованиям в истории есть.