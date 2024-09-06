Поэт Александр Шаганов рассказал, как Пугачева помогла «Любэ» стать известными

Путевку в мир популярности российской группе «Любэ» дала певица Алла Пугачева, когда-то поверив в успех музыкального коллектива. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал автор хитов «Атас» и «Не валяй дурака, Америка!», поэт-песенник Александр Шаганов.

Со слов собеседника журналистов, именно бывшая примадонна российской эстрады еще на заре 90-х годов прошлого столетия первой послушала записи песен в исполнении Николая Расторгуева и команды и пригласила в свои «Рождественские встречи».

«Был такой момент, первые записи „Любэ“ принес в квартиру Пугачевой на „Тверскую“ поэт Шаганов. И я ей безусловно благодарен. Ведь поверить в молодых ребят и отстоять молодого артиста — „не подведут, все исполнят, как надо“ — это всегда большая ответственность», — поделился воспоминаниями Шаганов.

При этом Шаганов подчеркнул, он уверен, «Любэ» с харизмой Расторгуева и так, без протекции Пугачевой, стали бы известными.

Шаганов также выразил понимание всем тем гражданам России, что отказываются слушать творчество Пугачевой, исходя из ее отъезда за рубеж и последовавшей за этим критики России. Поэт признался, он недоумевает от последних высказываний экс-примадонны.

«И многим неприятно стало слушать Пугачеву», — констатировал Шаганов.

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