Юрист оценил, могут ли у Пугачевой отобрать особняк в Подмосковье

«Никто не имеет права отбирать ее шестиэтажный дом, продавать или сдавать в аренду, если Пугачева не давала своего письменного согласия на подобные процессы. Пока певица не включена в перечень иностранных агентов, вся недвижимость остается в ее распоряжении и иных раскладов быть не может», — подчеркнул Кваша.