Юрист оценил, могут ли у Пугачевой отобрать особняк в Подмосковье
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Никто не может отобрать особняк в подмосковной деревне Грязь у певицы Аллы Пугачевой, потому что она не была признана иноагентом. Об этом Regions рассказал звездный юрист Дмитрий Кваша.
Однако в будущем, если певица получит такой статус, ситуация может измениться, допустил юрист.
Подробнее об особняке Пугачевой — в материале Regions.
«Никто не имеет права отбирать ее шестиэтажный дом, продавать или сдавать в аренду, если Пугачева не давала своего письменного согласия на подобные процессы. Пока певица не включена в перечень иностранных агентов, вся недвижимость остается в ее распоряжении и иных раскладов быть не может», — подчеркнул Кваша.