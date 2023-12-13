Поезд Деда Мороза приедет в Кузбасс в субботу
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Дед Мороз на специальном поезде, отправившимся 11 ноября из Великого Устюга в путешествие России, в ближайшую субботу посетит Кемерово. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.
Уточняется, что прибытие поезда планируется в 16:00 по местному времени.
Добавляется, что детей и их родителей на вокзале города ожидает развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров.