Погони и стрельба у «Орфея»: в Балашихе снимают остросюжетный фильм с известными актерами

В Балашихе развернулись съемки остросюжетной криминальной драмы с участием звезд российского кино Лукерьи Ильяшенко и Вячеслава Разбегаева. Основной площадкой для киногруппы стала площадь перед Дворцом культуры «Балашиха», которая на время преобразилась в декорации для фильма под рабочим названием «Воровка-2». Подробности выяснил REGIONS .

Как сообщили в администрации городского округа, съемочный процесс был официально согласован и не помешал проведению запланированных культурных мероприятий в ДК. Картина станет прямым продолжением первой части, премьера которой успешно состоялась в июне 2025 года.

Работа кинематографистов не осталась незамеченной для горожан. Многочисленные очевидцы наблюдали за постановочными сценами, включающими, по всей видимости, элементы погонь и конфликтов. Одна из жительниц Балашихи, Татьяна Прохоренкова, поделилась с REGIONS видео со съемок, отметив детали подготовки локации.

«Чтобы это подчеркнуть, со стенда сняли афиши «Орфея» и разместили тематическую информацию и школьные фотографии», — рассказала Татьяна о преображении фасада ДК, который в кадре должен был изображать школу.

Съемки в этом районе продлятся до позднего вечера пятницы.

Первая часть фильма рассказывала историю девушки, ищущей своего пропавшего отца — преступника, похитившего в нулевые годы крупную партию алмазов. Ее поиски привели к столкновению с криминальным миром. Новая лента, как отмечают создатели, покажет, чем завершилась эта история, но при этом будет самостоятельным произведением. В связи с этим рабочее название картины может еще измениться.

Официальная дата премьеры пока не анонсирована, однако, учитывая успех первой части, создатели фильма обещают, что зрителям не придется долго ждать продолжения полюбившейся криминальной саги.

