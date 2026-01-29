Дом с видом на Путина: Стивен Сигал продает резиденцию в самом охраняемом месте Подмосковья

Голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском округе. Как выяснил REGIONS , объект, расположенный в элитном поселке «Конус», уже вызвал интерес у потенциальных покупателей из числа российских олигархов, которых привлекает не только имя владельца, но и близость к президентской резиденции в Ново-Огарево.

Практический интерес к такому лоту формируется под влиянием двух ключевых факторов: статусной локации и «звездной» истории. Двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров с тремя спальнями, собственным кинотеатром и винным погребом расположен на участке в 15 соток, где также есть гостевой дом с баней. Однако, как отмечают эксперты, объект не лишен недостатков для своего сегмента: отсутствие бассейна и относительно небольшая территория.

Как пояснила в беседе с REGIONS специалист по элитной недвижимости Алена Анохина, без учета премии за имя владельца цена могла бы составить 400-500 миллионов рублей. Однако идеальное состояние и уникальность предложения могут поднять стоимость до 600-700 миллионов. По этой причине максимально озвученная цена звучит целесообразно.

«Купить дом по такой цене могут лишь большие поклонники Стивена Сигала или российские олигархи, которые мечтают жить рядом с резиденцией Владимира Путина в Ново-Огарево», — добавила эксперт.

По ее словам, несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес, но одна из сделок сорвалась именно из-за отсутствия бассейна. Это демонстрирует высокие стандарты, которым должна соответствовать недвижимость на таком уровне. Сигал приобрел этот дом в 2018 году примерно за 80-100 миллионов рублей, а теперь продает его в связи с переездом в другой загородный особняк.

Ранее сообщалось, что получивший российское гражданство режиссер Стивен Сигал снял фильм о СВО.