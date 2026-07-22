«Мне нужно кормить детей»: Седокова возмутилась отменой концерта в Москве

Запланированный на субботу концерт бывшей участницы группы «ВИА Гра» Анны Седоковой в московском клубе не состоялся из-за катастрофически низких продаж билетов. За четыре дня до события организаторы зафиксировали, что из 110 мест продано всего 38. При этом стоимость входных билетов варьировалась от ₽9 до ₽13 тысяч, а в случае аншлага выручка могла бы превысить ₽1 млн. Однако интереса со стороны публики не оказалось.

Сама певица не стала замалчивать провал, пишет Teleprogramma.org. В личном блоге она публично заявила, что не имеет отношения к низким продажам, и возложила ответственность на организаторов и своего бывшего директора. По словам Седоковой, именно он подвел ее, а с нынешним организатором команда работать не хочет.

«В общем, поняла, что с таким товарищем (организатором) мы работать не хотим… Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи, скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают!» — отметила Анна.

Многие связывают нынешние неудачи артистки с затяжным скандалом вокруг смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Уже больше года родственники спортсмена ведут судебные разбирательства с Седоковой, и в этой истории звезда предстает в не самом лучшем свете.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что фото с ножом является фотошопом.