Похудевшая Седокова живет в страхе и не выходит из дома

Украинская певица Анна Седокова, которая ранее была участницей группы «ВИА Гра», впервые за долгое время появилась на публике. В социальных сетях она поделилась с подписчиками, что это было непросто.

Артистка, по её словам, буквально принуждала себя сохранять позитивный настрой. В этом ей помогал младший сын Гектор. Как призналась певица, время идёт, но легче не становится. Она всё так же испытывает страх перед людьми.

«Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения. К красивым и счастливым людям. Я просто сидела и смотрела. Играла красивая музыка. На видео я собираюсь под звуки лучшего певца современности, по мнению мамы», — написала Седокова в своем Телеграм-канале.

Напомним, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Он прилетел в Москву из США с намерением восстановить отношения с певицей. Его тело было обнаружено в коридоре недорогого хостела, расположенного неподалеку от дома певицы. В день своей смерти Тимма отправил Седоковой 101 розу, однако девушка не приняла этот жест, поскольку не желала поддерживать общение с бывшим мужем и давать ему ложные надежды.

Ранее сообщалось, что от Седоковой ушла пиарщица из-за большой нагрузки после смерти Яниса Тиммы.