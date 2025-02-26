Седокова лишилась пиарщицы из-за нагрузки после смерти Яниса Тиммы

Известный телеграм-канал «Светские крошки LIVE» сообщил об уходе пиар-менеджера Анны Седоковой, причиной которого стала чрезмерная рабочая нагрузка, возросшая после кончины Яниса Тиммы.

Согласно информации источника, певица потеряла еще одного близкого человека. На этот раз прекратила сотрудничество с Анной Седоковой ее PR-директор Анна Чернавских.

Усталость от объема работы названа основной причиной расставания. Утверждается, что после трагического события певица возложила на нее все свои обязанности, включая даже посещение морга.

По данным источника, в декабре певица поручила своей пиарщице все дела, связанные с трагической смертью бывшего супруга, в том числе взаимодействие с соответствующими инстанциями и визит в морг. Ни Седокова, ни Чернавских пока не дали никаких комментариев относительно прекращения их сотрудничества.

Ранее Анна Седокова заявила о возвращении на сцену после трагедии с Тиммой.