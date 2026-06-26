Бывшая солистка «Блестящих» Семенович призвала женщин не жертвовать личной жизнью ради карьеры

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась взглядами на финансовую самостоятельность женщин и баланс между карьерой и семьей, пишет Teleprogramma.org. Артистка убеждена, что женщина должна быть финансово независимой, но при этом не в ущерб собственному счастью и отношениям с близкими.

По мнению артистки, профессиональная реализация — это важно, но она не должна превращаться в самоцель, заслоняющую все остальное.

«Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпяченным языком… Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью», — сказала Анна.

Кроме того, певица подчеркнула необходимость четких границ между рабочим и личным временем. По ее словам, каждая женщина должна уделять время себе. Также она отметила, что в семейных отношениях обязанности должны распределяться справедливо.

По мнению артистки, если женщина зарабатывает столько же, сколько и мужчина, то партнер должен на равных участвовать в бытовых делах. Эти простые, но важные правила, по мнению Семенович, помогут сохранить гармонию и в карьере, и в личной жизни.

Ранее стало известно, что Анна Семенович заморозила яйцеклетки и отказалась от суррогатного материнства.