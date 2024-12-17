«Спасибо тебе за все»: покончивший с собой экс-супруг Седоковой оставил предсмертную записку

Покончивший с собой экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма оставил в своем телефоне предсмертную записку, в которой обращался к певице, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, тело баскетболиста обнаружил один из постояльцев столичного хостела между первым и вторым этажом гостиницы. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь. Возле Яниса Тиммы лежал телефон, на экране которого был набран текст.

«Наберите Анне *номер телефона*, спасибо тебе за все», — согласно данным SHOT, такое сообщение оставил баскетболист.

SHOT также сообщил, что в ближайшее время специалисты намерены взять анализ крови баскетболиста. Медикам предстоит установить, не употреблял ли спортсмен запрещенные препараты. По данным канала, Янис Тимма давно размышлял над самоубийством. Он не мог пережить расставание с певицей Анной Седоковой. Недавно пара подала на развод. Брак был официально расторгнут. Не исключено, что спортсмен находился в крайне депрессивном состоянии.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Седоковой Янис Тимма поздравил певицу с 42-летием.