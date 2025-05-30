Появились кадры с рэпером Tyga в Москве

Американский рэпер Tyga прибыл в Москву для того, чтобы отыграть в субботу, 31 мая, свой стадионный концерт. Видеокадры с иностранным музыкантом в российской столице опубликовал телеграм-канал Mash.

Исполнитель известных хитов Taste, Rack City и Loyalty приземлился в Москве на частном самолете в аэропорту Внуково. Отмечается, что американца встретили в лучших традициях хип-хопа — большими джипами, как в клипах, а также VIP-охраной.

Как пишет Mash, как только Tyga сел в арендованную трансферную машину, сразу связался с близкими и сообщил, что уже прилетел в Россию.

Телеграм-канал уточняет, что никаких массовых мероприятий и ажиотажа вокруг визита рэпера не было. Вместо этого — спокойная встреча со светом софитов, командой охраны и закрытой зоной.

Tyga выступит на «ЦСКА-Арене» при участии таких известных российских рэперов, как MACAN и Jacone. Концерт запланирован на 19:00 мск.

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