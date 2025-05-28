Под домом P. Diddy нашли тайный тоннель, связанный с особняком основателя Playboy

Вокруг персоны P. Diddy постепенно формируется конспирологическая завеса. Портал RadarOnline сообщил об одной из теорий, согласно которой под резиденцией рэпера, обвиняемого в сексуальных преступлениях, существует секретный ход, соединяющий ее с поместьем Хью Хефнера, создателя Playboy. Предполагается, что этот тоннель использовался для организации знаменитых вечеринок Шона Комбса (настоящее имя артиста).

По данным издания, подобные предположения не лишены оснований. Подземные коммуникации действительно существуют. Сам Хефнер в прошлом упоминал об их использовании в хозяйственных нуждах, однако имеются свидетельства, указывающие на то, что один из тоннелей Хью ведет непосредственно к заднему двору дома Diddy. Истинное предназначение этого тоннеля пока остается невыясненным.

Стоит отметить, что Diddy все чаще сопоставляют с Джеффри Эпштейном. Издание подчеркивает, что наличие подобных секретных ходов в доме также характерно для покойного преступника.

Ранее представитель Бибера прокомментировал информацию о насилии со стороны рэпера P. Diddy в 15 лет.