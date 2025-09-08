Появление Трампа на финале US Open вызвало хаос на стадионе

Президент США Дональд Трамп впервые за 10 лет посетил финальный матч US Open, передает New York Times.

По свидетельству издания, реакция на появление американского лидера была неоднозначной, но большинство болельщиков встретили его гулом.

New York Times рассказывает, что приезд Трампа вызвал хаос на стадионе из-за повышенных мер безопасности. Матч начался на полчаса позже запланированного, но тысячи болельщиков все равно опоздали к его старту из-за очередей, образовавшихся вследствие тщательных проверок.

На входе в комплекс зрителям дарили от спонсора небольшие бруски дезодоранта, которые затем отбирала служба безопасности.

Сам же Трамп, кажется, не слишком заинтересовался происходящим на корте. Фотографии мировых агентств запечатлели президента дремлющим на трибуне.

В финале испанец Карлос Алькарас обыграл в четырех сетах итальянца Янника Синнера и вернул себе звание первой ракетки мира.