«Пойду прилягу»: британский ведущий рухнул на пол в прямом эфире

Во время прямого эфира передачи «Шоу Мартина Льюиса о деньгах» произошел забавный инцидент: известный британский финансовый обозреватель и телеведущий Мартин Льюис неожиданно упал на пол прямо в студии, вызвав смех аудитории, сообщила газета The Independent.

В ходе программы Льюис и его коллега Джанетт Кваки делились с телезрителями советами о том, как сэкономить деньги. Под конец эфира у Льюиса начался сильный кашель. Он признался своей соведущей, что теряет голос.

Затем ведущий анонсировал тему следующего выпуска и попрощался с публикой. После чего Льюис сказал, что ему нужно прилечь, и нарочно рухнул на пол. Этот комичный жест вызвал бурные аплодисменты и смех в зале.

Ранее сообщалось, что телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании школьницы.