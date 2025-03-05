Телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании школьницы

Анна, которая является героиней материала, рассказала изданию Wonderzine о том, что стала жертвой сексуального насилия со стороны известного телеведущего Александра Гордона. В интервью она поделилась подробностями произошедшего, отметив, что это случилось в 2010 году, когда ей было всего 17 лет.

Молодая особа поделилась, что была поклонницей Гордона и посетила его съемочную площадку, где попросила его контакты. Она начала общаться с ним по электронной почте, и, по ее словам, телеведущий просил ее прислать фотографии и отправлял неоднозначные сообщения. Девушка отметила, что общение было необычным.

«Гордон мог не отвечать, а мог написать что-нибудь вроде «Смышленая вы моя». На протяжении общения казалось, что я какая-то невероятная и особенная», — рассказала Анна.

Позднее телеведущий пригласил ее к себе домой, где предложил ей выпить спиртное. После этого девушка закурила, чтобы, как сама уверяет, создать образ взрослой женщины.

По словам Анны, после курения у нее началась тошнота. Гордон предложил ей отдохнуть в соседней комнате, где она и уснула. Когда она проснулась, то почувствовала прикосновения телеведущего и его поцелуи. Он был без одежды и старался всеми силами снять с нее против ее воли кофту.

Анна рассказала, что испытала сильный страх и боль, но от шока и опьянения она не могла даже пошевелиться и противиться мужчине.

«Я пробовала упираться, но это не особо получалось, мне трудно объяснить, но я как будто замерла, тело не слушалось — думаю, от страха. У меня до этого не было никакого секса и даже поцелуев», — пояснила девушка.

Девушка рассказала, что Гордон сразу же погрузился в сон, когда все закончилось. После этого они еще несколько раз встречались. По словам Анны, он вел себя с ней неподобающим образом и никогда не заботился о защите во время сексуальных контактов с ней.

«Напившись, он всегда начинал говорить о Путине, сожалея о том, что Владимиром Соловьевым уже никогда не станет», — рассказала девушка.

Интервью девушки изданию вышло более суток назад. К настоящему времени Александр Гордон никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее девушка-подросток сообщила, что всю ночь ее насиловали разные мужчины в квартире в Выксе.