Пойманного на допинге футболиста «Челси» Мудрика лишили водительских прав

Evening Standard: украинского вингера «Челси» Мудрика лишили водительских прав
Фото: [ФК «Челси»]
Футболиста «Челси» Михаила Мудрика лишили водительских прав в Великобритании, сообщает Evening Standard.
Украинского вингера поймали на превышении скорости. Полицейским пришлось организовать погоню. У Мудрика это было не первым нарушением ПДД, за полтора года у него накопилось 13 штрафных баллов. Теперь футболист не имеет права садиться за руль полгода.
В январе 2023 года «Челси» заплатит «Шахтеру» €70 млн за перспективного футболиста. Вложения себя не оправдали, украинец не стал твердым игроком основного состава.
В июне Мудрику официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Еще в декабре прошлого года он провалил допинг-тест, в организме футболиста был обнаружен мельдоний. Теперь 24-летнему игроку грозит четырехлетняя дисквалификация.