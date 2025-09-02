Пойманного на допинге футболиста «Челси» Мудрика лишили водительских прав

Украинского вингера поймали на превышении скорости. Полицейским пришлось организовать погоню. У Мудрика это было не первым нарушением ПДД, за полтора года у него накопилось 13 штрафных баллов. Теперь футболист не имеет права садиться за руль полгода.

В январе 2023 года «Челси» заплатит «Шахтеру» €70 млн за перспективного футболиста. Вложения себя не оправдали, украинец не стал твердым игроком основного состава.

В июне Мудрику официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Еще в декабре прошлого года он провалил допинг-тест, в организме футболиста был обнаружен мельдоний. Теперь 24-летнему игроку грозит четырехлетняя дисквалификация.