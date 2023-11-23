Показ лучших работ кинофестиваля «Золотой компас» пройдет в Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
В подмосковной Электростали в конце ноября состоится показ конкурсных работ участников российского фестиваля «Золотой компас».
Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Посетители увидят уникальные документальные фильмы и фотографии, посвященные теме туризма и экстремальных путешествий.
Показ работ фестиваля состоится в Центре дополнительного образования для детей на улице Красной. Мероприятие проведет мастер спорта РФ по спортивному туризму Дмитрий Веселов.
*Возрастное ограничение 16+