Покинувший РФ Чадов с маленькой дочерью в бассейне на Мальдивах растрогал звезд

Вместе с женой Лейсан Галимовой и ребенком артист отдыхает на Мальдивах. На видео, которое Чадов опубликовал в соцсетях, он держит на руке маленькую девочку в бассейне у плавающего столика с экзотической едой. В другой руке актер держал бокал с шампанским.

«И вас с добрым утром. Садимся за стол. Романтик с дочкой», — говорит на видео актер.

Ролик вызвал волну умиления у звездных друзей Чадова. Павел Деревянко прокомментировал видео фразой «Какой кайф, Лешич!» и передал привет семье товарища.

Подписчики Чадова также не остались в стороне. В комментариях они отметили, что дети являются безусловным счастьем, поздравив своего кумира с рождением дочери.

«Самое милое видео на сегодня», — отметили фолловеры.

У Чадова также есть сын Федор, который родился в браке с актрисой Агнией Дитковските. В 2015 году пара рассталась.

Новой возлюбленной актера стала тренер по йоге Лейсан Галимова. В 2023-м году пара поженилась. В сентябре 2024 года Галимова опубликовала видео, на котором виден округлившийся живот.

Ранее сообщалось, что новое фото Аллы Пугачевой с детьми вызвало восхищение у подписчиков.