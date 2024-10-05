Поклонники Big Baby Tape в Санкт-Петербурге не смогли посетить концерт

В пятницу вечером возле одного из клубов в Петербурге собралась огромная очередь. Более тысячи преданных фанатов остались снаружи, в то время как выступление рэпера Big Baby Tape уже началось внутри. Об этом заявила концертная площадка на странице в «ВКонтакте».

Клуб столкнулся с таким большим наплывом зрителей впервые. Его вместимость составляет 3,5 тысячи человек. Это недоразумение произошло из-за ошибок организаторов мероприятия.

Они не сообщили администрации клуба о количестве проданных билетов и уверили, что все соответствует условиям контракта.

В результате вечер пятницы оказался испорчен для поклонников рэпера. Некоторым зрителям удалось приобрести билеты на VIP-зону, но и это не помогло – им просто закрыли дверь.

Ранее сообщалось, что Поперечный* признан иноагентом из-за получения свыше $60 тысяч от зарубежных источников.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.