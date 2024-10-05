Поперечный признан иноагентом из-за получения свыше $60 тысяч от зарубежных источников

По информации Росфинмониторинга, поступившей в Министерство юстиции России, комик получил средства от иностранных компаний: 6,4 тысячи долларов от Fullscreen из США и 55,8 тысячи долларов от Google Ireland Limited. Об этом сообщило РИА Новости.

Суд отклонил иск комика. Его адвокат заявила в судебном заседании, что Поперечный* не занимается политической деятельностью, не согласен с его статусом и считает его внесение в реестр незаконным и безосновательным.

В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в список иностранных агентов, указав, что он принимал участие в работе информационных платформ, предоставляемых зарубежными организациями.

А также создавал контент, способствующий распространению недостоверной информации о действиях российских властей и выступал против специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Хинштейн прокомментировал ситуацию с произведениями артистов-иноагентов.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.