Поклонники и друзья простились с режиссером Юрием Морозом

В Центральной клинической больнице № 1 завершилась церемония прощания с Юрием Морозом, известным актером, режиссером, сценаристом и продюсером, сообщил ТАСС.

Проводить режиссера в последний путь пришли десятки почитателей его таланта и коллег, они возложили цветы к его гробу. Венки были присланы от Союза кинематографистов РФ и пианиста Ивана Рудина.

Среди тех, кто пришел проститься с Морозом, были его дочь Дарья Мороз и жена Виктория Исакова, актеры Павел Деревянко и Анатолий Кот, музыкант Гарик Сукачев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей и другие.

Евгений Герасимов, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, депутат Мосгордумы, рассказал журналистам, что Юрий Мороз планировал обратиться к нему с предложением о постановке спектакля.

После завершения гражданской панихиды в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище состоится отпевание, на котором будут присутствовать только родные и близкие. Похоронят Юрия Мороза там же, на Ваганьковском кладбище. Юрий Мороз скончался 14 июля. По информации источника ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы.

Юрий Мороз известен своими работами в сериалах «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Апостол» (2008), «Инквизитор» (2014), «Угрюм-река» (2020). Его дебют в кино состоялся в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкую известность он получил благодаря роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (1982).

Ранее сообщалось, что Боярского выписали из больницы после осложнений из-за операции на ноге.