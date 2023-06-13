Поклонники Тейлор Свифт чуть не потеряли память после ее концерта

Фанаты популярной певицы Тейлор Свифт массово пожаловались на потерю памяти после того, как побывали на концерте звезды. По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, у таких событий может быть две причины: транс или какие-то вещества, интернет-издание «Абзац».

Эксперт отметил, что необходимо выяснить какие действия выполнялись поклонниками совместно, может быть они употребляли какие-то напитки. Необходимо установить какое-либо физиологическое воздействие веществ. Также Денисов-Мельников отметил, что бывают случаи, когда люди впадают в транс от прослушивания музыки.

Кроме того, психолог не исключает того, что такие истории от фанатов певицы направлены на привлечение внимания.