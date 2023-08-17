Покушение в ресторане, спасение Скорсезе, съемки за гроши: чего вы не знали о Роберте Де Ниро

Известному американскому актеру Роберту Де Ниро сегодня исполнилось 80 лет. У звезды фильмов «Таксист», «Однажды в Америке» и «Крестный отец 2» насыщенная биография. Некоторые малоизвестные факты об именитом артисте мы собрали в нашем материале.

По 12 часов сидел за рулем

Де Ниро с детства интересовался театром. Именно здесь он начал пробовать себя в актерском искусстве. Его первая роль — трусливый лев в постановке «Удивительного волшебника из страны Оз». Позже он стал посещать курсы актерского мастерства у знаменитой актрисы Стеллы Адлер и учился по системе Станиславского.

Спустя годы актер добрался до большого кино. В 1969 году он сыграл в фильме «Свадебная вечеринка», но получил за работу всего 50 долларов. Однако после этого Де Ниро стал быстро подниматься по карьерной лестнице и сниматься за большие гонорары.

Актер очень серьезно относится к своей работе, поэтому тщательно готовится к роли в каждом своем фильме.

Фото: [ Социальные сети ]

К примеру, для съемок в фильме «Таксист» он по 12 часов сидел за рулем и изучал различные психические заболевания. А для роли боксера в фильме «Бешеный бык» Де Ниро набрал более 25 кг и даже участвовал в реальных боксерских поединках.

Передозировка маэстро

Роберт Де Ниро помог режиссеру Мартину Скорсезе справиться с наркотической зависимостью. Когда Скорсезе попал в больницу с передозировкой, Де Ниро навестил его и уговаривал никогда больше не принимать наркотики.

Актер старался занять своего друга работой и даже предложил ему снять фильм о боксере, чтобы у Скорсезе не было времени прикасаться к наркотикам. Позже режиссер заявил, что Де Ниро спас ему жизнь.

Пытались взорвать

Де Ниро развивается не только как актер, но и как бизнесмен. Вместе с партнерами он основал собственную компанию «Nobu Hospitality» и открыл гостиницы во многих странах мира.

Также актер открывает собственные рестораны. Один из них — «Tribeca Grill» — расположен в Нью Йорке. Кстати, именно здесь случился один страшный инцидент.

В 2018 году в ресторан Роберта Де Ниро прислали взрывное устройство. СМИ сообщали, что посылка с бомбой предназначалась именно для актера. Ранее такие же посылки отправляли другим известным людям, которые поддерживают Демократическую партию США: Джорджу Соросу, Биллу Клинтону, Бараку Обаме и редакции телеканала CNN.

Посылку с бомбой объясняют жесткой позицией Де Ниро в отношении Дональда Трампа. Актер неоднократно выступал с обличительными речами в адрес бывшего президента. Он признавался, что мечтает «прописать ему в лицо».

Фото: [ AP/ТАСС ]

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