Полина Гагарина оспорила санкции ЕС

Российская певица Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза (ЕС) с требованием аннулировать решение Совета ЕС о введении санкций в рамках 14-го пакета. Об этом сообщил телеграм-канал The Sanctions Law.

Евросоюз объявил о 14-м пакете санкций против РФ 24 июня 2024 года. Ограничения коснулись 68 физических и 46 юридических лиц, в числе которых оказались Гагарина, певец SHAMAN, а также актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

Отмечается, что в иске Гагарина представила четыре ключевых правовых довода. Певица утверждает, что включение ее личности в санкционный список нарушает обязательство указывать причины такого решения, а также права на эффективную судебную защиту. Также певица указала на то, что список был составлен с нарушением принципа правовой определенности и бремени доказательства, которые лежат на ответчике.

В трех других пунктах документа Гагарина заявила о нарушении принципа пропорциональности и основных прав заявителя, а также о нарушении свободы выражения мнения и свободы искусства, что, по ее мнению, представляет собой серьезное ограничение ее прав как артиста.

Страны ЕС и другие государства Запада ожесточили санкционную политику в отношении РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Как отмечал президент страны Владимир Путин, никакие ограничения не смогут повлиять на сплоченность и независимость России.

Ранее сообщалось, что британский певец Лиам Пейн перед трагической гибелью в Буэнос-Айресе был «сильно подавлен» из-за разбирательств с американской моделью Майей Генри.