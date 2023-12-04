Подмосковная сноубордистка завоевала золото первого этапа Кубка России

Представительница подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Полина Смоленцова выиграла первый этап Кубка России в параллельных дисциплинах сноуборда.

Как отмечает пресс-служба Минспорта Московской области, на трассе горнолыжного комплекса «Абзаково» (Башкортостан) 25-летняя подопечная тренера Евгения Ефанова выиграла соревнование в слаломе-гиганте. Вслед за Смоленцовой в призовой тройке София Надыршина из Сахалинской области и Наталья Соболева из ХМАО-Югра. В другой дисциплине, - параллельный слалом, - подмосковная спортсменка выбыла на стадии 1/8 финала.

Всего за награды боролись около 200 сноубордистов из 17 регионов.