Политолог Асафов считает «голую» вечеринку Ивлеевой манифестом

Он добавил, что все звезды, которые были ее участниками, намеренно дистанцируются от народа и собственными действиями показывают, что у них нет морально-этических ограничений и проблем, включая спецоперацию.

По мнению эксперта, для предотвращения подобных манифестов следует привлечь их к серьезным последствиям, включая отмену их участия где-либо., поскольку только лишь запретами в данном случае не обойтись.