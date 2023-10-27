Политолог Гурьянова оценила покинувших нашу страну гражданах РФ

Случаи, которые заставляют граждан РФ уезжать из страны в страну, только бы не возвращаться на «злополучную родину» возникают все чаще, однако многие возвращаются домой. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, ждут ли таких в нашей стране и как к ним относиться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, было изначально ясно, что рано или поздно эти эмигранты начнут делать выбор – возвращаться на родину или «мыть туалеты» на Западе.

Эксперт отметила, что российских артистов за границей считают третьим сортом, поэтому самым лучшим местом для их выступления станет дешевый кабак.