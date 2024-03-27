Политолог Маркелов назвал причины вероятного признания иноагентом Аллы Пугачевой
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В Интернете появилась информация о начале процедуры признания иностранным агентом певицы Аллы Пугачевой, в настоящее время проживающей в Израиле. По словам политолога Сергея Маркелова, артистка постепенно и сознательно добивалась того, чтобы ее признали иноагентом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что Пугачева регулярно говорила гадкие слова, нервничала, делала поганые заявления, сознательно шла на ссоры.
По мнению эксперта, данное решение не было принято ранее в связи со статусом Пугачевой, ее заслугами на сцене, однако она усугубляла ситуацию собственными действиями. К тому же не последнюю роль сыграло и ее молчание относительно трагедии в «Крокус Сити Холле».