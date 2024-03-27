Политолог Маркелов назвал причины вероятного признания иноагентом Аллы Пугачевой

В Интернете появилась информация о начале процедуры признания иностранным агентом певицы Аллы Пугачевой, в настоящее время проживающей в Израиле. По словам политолога Сергея Маркелова, артистка постепенно и сознательно добивалась того, чтобы ее признали иноагентом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что Пугачева регулярно говорила гадкие слова, нервничала, делала поганые заявления, сознательно шла на ссоры.

По мнению эксперта, данное решение не было принято ранее в связи со статусом Пугачевой, ее заслугами на сцене, однако она усугубляла ситуацию собственными действиями. К тому же не последнюю роль сыграло и ее молчание относительно трагедии в «Крокус Сити Холле».